Nas ruas de Dongguan – outrora conhecida como a cidade do sexo na China – não é fácil encontrar um ocidental, ao contrário do que vemos a 1h de distância, em Shenzhen, cidade apelidada como a nova Silicon Valley e que faz fronteira com Hong Kong. Dongguan é hoje conhecida como a fábrica mundial de smartphones do mundo e estima-se que um em cada seis smartphones a nível mundial é feito por ali, a maioria produzidos na fábrica da Huawei, por onde passámos (produziu 200 milhões o ano passado).

A cidade alberga também, a poucos quilómetros da fábrica, o impressionante e inspirado em edifícios europeus novo quartel-general de investigação da Huawei – publicaremos reportagem em breve. Dongguan vive uma época de transição curiosa. Há mais jovens de formação superior e de novas exigências e edifícios altos e modernos a nascerem como cogumelos, em contraste com o passado.

Os números da fábrica, por si só, são impressionantes. Ao longo de 20 edifícios a perder de vista, cada com três pisos, trabalham 21 mil funcionários num total de 1,4 de km2 de área de produção. O objetivo? Produzir os smartphones da Huawei, a segunda maior fabricante mundial (17% de quota no mercado mundial). Para visitarmos o interior, que não podíamos fotografar, foi preciso ficar parecido com a personagem da Nintendo, Mário, graças a uma bata peculiar, um chapéu e proteção de calçado.

Um guia leva-nos pela linha de 120 metros já preparada para visitas (tem descrições do que é feito) e de onde saem uma média de 2400 por dia, a maioria da série P30 (Elle é o nome de código), o principal modelo da Huawei, mas também o novo modelo 5G, o Mate 20 X. Cada P30 demora, em média, 28,5 segundos a ser montado e embalado – pronto para seguir para mais de 170 países. Esse registo tem vindo a ser reduzido, graças à automatização de processos e dos robôs presentes. De 2013 para 2019, cada linha passou de 86 humanos para 17 (menos 80%), “mas nenhum foi despedido, foi alocado a outras áreas, porque a empresa não pára de crescer”, diz-nos o guia.

A robótica está cada vez mais precisa e presente (triplicou em seis anos) e, em breve, irão ser menos os humanos necessários. Embora a Huawei “continue a melhorar as condições para os seus trabalhadores”, cada trabalha, por norma, 60 horas por semana. São oito horas de trabalho diário, a que se somam mais duas de “trabalho extra pago”, “a que todos aderem”, em seis dias por semana. Tudo isto dentro da lei chinesa, “que o permite”, e que leva cada linha a produzir 24h por dia “em mais ou menos dois turnos”.

A linha de produção mostra “um grande esforço da empresa na qualidade e controlo de possíveis problemas futuros”. As fotos dos engenheiros responsáveis aparecem num monitor logo no início, depois um código QR na placa de circuitos – cada tem 1500 componentes diferentes – permite identificar o smartphone e os seus componentes e, se houver algum problema mesmo já nas mãos do utilizador, a Huawei percebe a sua origem e resolve.

Não faltam várias fases de verificação de qualidade, desde máquinas que fazem inspeção ótica 3D e detetam em tempo real erros da montagem, bem como observação humana a olho em várias áreas – quatro pessoas (duas mulheres dois homens, na linha que vimos) analisam a estética, limpeza e testam o áudio, isto antes do processo de empacotamento. Apesar de existirem vários braços robóticos no processo, as lentes das câmaras ainda são colocadas à mão e na parte de software podem fazer personalização – a Vodafone, por exemplo, tem opções onde o logotipo da empresa aparece quando se liga o aparelho. Tudo indica que, em breve, deve começar a ser construída outra fábrica, no Brasil. O objetivo? Liderar o mercado mundial de smartphones.

Centro de open source quer talento europeu

A Huawei está preparada para o pior, mas Chenglu Wang, presidente de software da empresa, admitiu que se perder acesso ao sistema Android – se se confirmar o bloqueio dos EUA à China – a empresa chinesa “vai sofrer um ou dois anos”. Apesar de já ter um plano B, o sistema operativo HarmonyOS pronto a entrar “em alguns dias” nos smartphones da marca e ele “seja mais rápido, seguro e fiável que o Android”, Wang disse-nos que chegar ao tamanho do ecossistema de apps do sistema da Google vai demorar. Daí que anuncie a abertura “para breve” de uma fundação mundial de open source na Europa, “com talento europeu” para alimentar o sistema da empresa que vai ser open source, tal como o Android.

* o jornalista viajou a convite da Huawei

