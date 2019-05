No número 95 da Avenida da República, uma das artérias mais privilegiadas da cidade de Lisboa, está a nascer um novo condomínio de luxo com 29 apartamentos de tipologias que variam entre o T0 e o T2 . Os imóveis só estão prontos em 2020 mas já entraram em fase de comercialização. E com uma nuance apenas ao alcance de alguns edifícios classificados: os futuros compradores terão isenção de IMI e de IMT.

A requalificação do edifício está a ser feita pela Lucios que vai preservar a fachada do edifício durante o processo de reabilitação.

Nos interiores, os espaços serão preparados “para se adaptarem às novas necessidades da cidade”, o que significa que irão combinar os traços dos anos 20 e tendências mais contemporâneas onde a tecnologia também estará presente. O projeto de requalificação está a recuperar os soalhos originais, rodapés e tetos em gesso; as casas de banho serão em pedra.

“Nada foi deixado ao acaso neste projeto. A nossa principal missão é preservar as características originais do edifício, que lhe conferem um caráter único e excecional, ao mesmo tempo que, no interior, garantimos as melhores condições para o bem-estar dos novos moradores, que poderão encontrar no República 95 um espaço altamente exclusivo numa das melhores zonas da cidade de Lisboa”, detalha a Lucios Real Estate, em comunicado.

Os imóveis terão isenção de IMI e IMT uma vez que este é um edifício classificado e foi alvo de uma reabilitação urbanística. Saiba como pode comprar casa e escapar ao pagamento de IMT

