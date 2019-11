Royal Caribbean tem uma ilha privada de 225 milhões só para passageiros

A Royal Caribbean International abriu, há uns meses, o Perfect Day no CocoCay, uma ilha particular nas Bahamas, cheia de atrações para os passageiros dos navios da empresa.

A empresa gastou cerca de 225 milhões de euros na ilha. A atração que mais chama a atenção do público é, sem margem para dúvidas, o escorrega de água gigante, com um total de 41 metros de altura. Outro atrativo exuberante é a descida rápida em corda chamada de tirolesa, com seus 488 metros de comprimento. Para além das atividades mais fora do vulgar, o espaço ainda conta com restaurantes, cabanas e uma piscina infinita gigante.

Enquanto a maior parte dos recursos da ilha já está aberta aos passageiros, alguns só vão ser inaugurados em dezembro.

Veja como é a peculiar ilha da Royal Caribbean.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.