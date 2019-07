Se tiver alguma destas apps no seu telemóvel apague

Os smartphones Android já tiveram problemas sérios de segurança, sobretudo ao nível das aplicações. A facilidade com que as apps podiam ser submetidas no Google Play fez com que o malware fosse uma constante no software móvel da Google.

Apercebendo-se da situação, a tecnológica norte-americana redobrou os esforços nesta área e a evolução foi notória. Agora são menos frequentes os casos de aplicações maliciosas que fustigam os smartphones Android, mas é verdade que continuam a acontecer.

A publicação Gadgets Now fez uma compilação de aplicações maliciosas que foram identificadas ao longo de 2018 e que ainda podem estar instaladas nos smartphones de alguns utilizadores. Se tiver alguma das apps listadas na galeria em cima (ou clicando aqui), considere apagar essa aplicação.

