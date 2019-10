Starbucks abre na Santa Justa. Marca investiu mais de 1 milhão de euros este ano

A Starbucks abriu uma nova loja em Lisboa, elevando para 23 o número de lojas da marca de cafés de Seattle em Portugal. O espaço na rua Santa Justa é o terceiro a abrir este ano, implicando um investimento superior a 1 milhão de euros, adiantou fonte oficial da cadeia.

“A Starbucks continua a crescer, mas ainda não há confirmação de localização e datas de abertura das lojas”, diz fonte oficial da cadeia quando questionada sobre futuras aberturas.

O novo espaço de 379 metros quadrados, de dois andares com 85 lugares sentados e esplanada, é a terceira Starbucks a abrir este, depois de duas aberturas no Porto, nos Clérigos e no Península Boutique Center.

A loja de Santa Justa tem 24 baristas, sendo a 23ª loja da marca presente em Lisboa, Porto, Braga, Cascais, Faro, Funchal, Vila Nova de Gaia e Loulé.

