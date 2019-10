Tecnológicas voam nas marcas mais valiosas (menos o Facebook)

Sem surpresas, as empresas tecnológicas continuam a dominar as marcas mais valiosas no planeta em plena transformação na era digital. O ranking Best Global Brands da Interbrand continua a ser liderado pela Apple (234,24 mil milhões de dólares), seguida da Google (167,71 mil milhões de dólares) e da Amazon (125,26 mil milhões de dólares) – os valores em causa representam as receitas fiscais do ano fiscal mais recente.

O quarto posto é da Microsoft (108,8 mil milhões) e só no quinto posto é que surge uma empresa não tecnológica e já com larga distância para as tecnológicas, a Coca-Cola com um valor estimado de 63,4 mil milhões.

Outro factor significativo é que todas essas tecnológicas do Top 4 subiram de valor, em contraste com a Coca Cola, que perdeu 4%. A rainha das subidas no Top 10 é mesmo a Amazon, que subiu 24% no valor da sua marca, seguindo-se a Microsoft, que também tem tido um ano muito forte e que subiu 17%. A líder Apple ficou-se por uma subida de 9% e a Google por 8%.

Em contra ciclo com a áreas da tecnologia, o Facebook caiu 12% e saiu do top 10, passando do 9.º para o 14.º lugar. Completam o Top 10 a Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald’s e Disney, que subiu 11% e lidera as subidas nas empresas não tecnológicas nas primeiras 10 marcas. A Toyota e a Mercedes destacam-se assim no sector automóvel, tendo ambas subido 5% em valor.

A plataforma de mobilidade Uber e a rede social profissional LinkedIn juntam-se à lista pela primeira vez, ocupando a 87.ª e 98.ª posição, respetivamente, tal como a Dell (63.º), todas marcas tecnológicas a estrearem-se no Top 100.

A liderar as subidas em valor de marca em todo o ranking está a Mastercard, que viu o seu valor subir 25%, o que lhe permitiu saltar do 70.º para o 62.º lugar, seguindo-se, como já referimos a tecnológica Amazon, já no Top 3 e a marca de luxo, Gucci, que subiu 23% e ocupa o 33.º lugar do ranking.

A Interbrand destaca ainda que Luxo e Retalho serem os setores que mais cresceram no ranking, pelo segundo ano consecutivo. Todas as marcas do top 100 têm um valor combinado de 2,37 milhões de milhões dólares, o que representa um aumento de 5,7% em relação a 2018.

TOP 20 do ranking Best Global Brands da Interbrand 2019

1 Apple Technology +9% ………… 234.24 mil milhões de dólares

2 Google Technology +8% ………… 167.71

3 Amazon Technology +24%………… 125.26

4 Microsoft Technology +17%………… 108.84

5 Coca-Cola Beverages -4% ………… 63.36

6 Samsung Technology +2………… 61.09

7 Toyota Automotive +5%………… 56.24

8 Mercedes-Benz Automotive +5………… 50.83

9 McDonald’s Restaurants +4………… 45.36

10 Disney Media +11%………… 44.35

11 BMW Automotive +1%………… 41.44

12 IBM Business Services -6%………… 40.38

13 Intel Technology -7%………… 40.19

14 Facebook Technology -12%………… 39.85

15 Cisco Business Services +3%………… 35.55

16 Nike Sporting Goods +7%………… 32.37

17 Louis Vuitton Luxury +14………… 32.22

18 Oracle Business Services +1%………… 26.28

19 GE Diversified -22%………… 25.56

20 SAP Business Services +1%………… 25.09