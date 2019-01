Tem um gato roliço? Esta passadeira é a solução

Chama-se The Little Cat e foi exibida no CES, em Las Vegas, onde há muitas apostas ligadas a formas tecnológicas e mais ‘smart’ de assegurar o bem-estar dos animais de estimação. Se já está a pensar como é que se mantém um gato interessado nisto, a resposta é muito simples: LED.

Se já fez o exercício de brincar com um pequeno laser para entreter o gato, a fórmula é a mesma. Com um formato circular, quase como se fosse uma roda de hamster, esta passadeira mantém uma pequena faixa de LED um pouco acima da visão do gato, para que haja um interesse na caçada.

Mas falta a parte do ‘smart’. Em 2019, os dispositivos conectados também estão presentes na vida dos bichanos. Esta passadeira permite comunicar com o seu gato através de uma aplicação para smartphone – portanto pode enviar mensagens de incentivo quando quiser e ver como está a correr o exercício.

É possível definir um plano de treino através da aplicação, onde pode especificar qual é o peso do gato e até traçar um objetivo de peso a atingir. Com alguma inteligência artificial à mistura, a passadeira ainda vai tentar perceber quais é que são os hábitos do seu gato.

Segundo o site Engadget, a empresa não tem gatos no evento para perceber se a estrutura é assim tão interessante aos olhos dos felinos… O preço é que já pode não ser assim tão interessante para os humanos: 1800 dólares (cerca de 1561 euros, após conversão). Nos Estados Unidos, a chegada desta passadeira inteligente está marcada para março. Pode ver um vídeo desta passadeira no canal de YouTube da empresa.

