Galiza considera "estratégico" projeto de 800 milhões de euros da Altri

A Altri anunciou esta segunda-feira que a Junta da Galiza classificou de Projeto Industrial Estratégico a fábrica de fibras sustentáveis da empresa portuguesa, que representa um investimento potencial global a rondar os 800 milhões de euros.



O órgão executivo da comunidade autónoma da Galiza atribuiu o referido estatuto tendo em conta o elevado investimento e a criação de postos de trabalho na região. Estão em causa cerca de 2500 novos empregos de uma unidade que terá potencial para produzir 200 mil toneladas de pasta solúvel e fibras têxteis sustentáveis, por ano. A decisão final de investimento será tomada pela Altri até ao final de junho de 2023, sendo que a nova unidade poderá garantir novas respostas à procura pela indústria têxtil.



"Trata-se de um projeto inovador e ambicioso de produção de lyocell, um tecido de alta qualidade, mais ecológico que as fibras artificiais e cada vez mais procurado pela indústria têxtil em todo o mundo", afirmou Alfonso Rueda, presidente da Junta da Galiza, no anúncio da decisão de atribuir a classificação de Projeto Industrial Estratégico.



Para José Pina, presidente executivo da Altri, "esta declaração é um marco importante para a tomada de decisão final de investimento e demonstra o compromisso sólido da Junta da Galiza para com a Altri"



Ao classificar de "estratégico", a Galiza está a criar condições à Altri para acelerar o processo de atribuição direta da licença para a instalação da unidade de produção em Palas de Rei, Lugo.



Ao mesmo tempo, a região galega sinaliza ao governo de Espanha que pretende ver clarificada a importância da nova unidade da Altri para aquele país. Isto é, se a fábrica de fibra sustentáveis poderá receber fundos europeus.



A nova unidade da Altri integra o projeto Gama, ao abrigo de um memorando de entendimento assinado em outubro de 2021 com a Impulsa Galicia, consórcio público-privado da região da Galiza.