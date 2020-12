Galp abre candidaturas ao programa de estágios. Tem cerca de 40 vagas

Sede da Galp nas torres de Lisboa © © Rodrigo Cabrita

A Galp abriu as candidaturas para o programa de estágios. A petrolífera procura estudantes de mestrado das mais variadas áreas, desde a engenharia às ciências económicas e sociais e com um foco particular nas tecnologias de informação e de dados. Tem cerca de 40 vagas. Os interessados no programa Generation Galp têm até 28 de fevereiro para fazer sua candidatura.

O programa "desafia jovens talentos a iniciarem a sua carreira profissional na Galp e permite a sua integração em múltiplas áreas de negócio da empresa de acordo com o perfil dos candidatos selecionados", explica a empresa sobre o programa que se realiza de forma regular há mais de 20 anos.

"No contexto pandémico que ainda vivemos, a Galp teve que adaptar o formato do Generation Galp, reforçando as medidas de segurança e criando as condições para que o teletrabalho se integre no normal funcionamento da atividade permitindo e até potenciando um desenvolvimento adequado de competências e uma vivência completa da cultura Galp", diz a companhia.

As candidaturas podem ser feitas online e o processo de seleção e entrevistas será feito de forma virtual e remotamente, por exemplo. De acordo com o cronograma do programa o mesmo deverá arrancar em maio.

Os candidatos selecionados terão um programa de acompanhamento específico, coordenado pela Direção de Pessoas, informa a empresa que destaca os resultados obtidos até aqui com o programa de estágios.

"O programa apresenta uma taxa de retenção na ordem dos 70%, o que significa que a Galp tem hoje nos seus quadros quase 450 dos mais de 650 trainees que participaram no programa durante as últimas duas décadas. Cerca de 30% dos cargos de gestão da Galp são, aliás, ocupados hoje por colaboradores que iniciaram a sua carreira na empresa como trainees", informa.