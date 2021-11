Galp acelera inovação nas renováveis em busca do novo sistema energético

Stand da Galp na Web Summit de 2021 © Cody Glenn/Web Summit via Sportsfile

A Galp aproveitou a Web Summit, onde a sustentabilidade ambiental e a descarbonização das economias suportada por novas tecnologias e inovações nos processos, foram temas centrais, para fazer uma série de anúncios-relâmpago sobre o futuro a médio prazo da petrolífera nacional. Primeiro, a empresa fez saber que estava de olho em parcerias no lítio para baterias, ao mesmo tempo anunciou a aposta de 180 milhões numa plataforma colaborativa para desenvolver energias renováveis. Depois, anunciou que vai desistir de novas prospeções de petróleo e gás natural a partir de janeiro de 2022, apelando ao apoio do Estado na reconversão (entenda-se, descarbonização) da refinaria de Sines - para evitar um encerramento e despedimentos, como em Matosinhos.

O conjunto de anúncios desta semana não foi por acaso. Há procura de uma afinidade entre o core business e as metas ambientais e climáticas do Acordo de Paris, a Galp - assim como outras gigantes nacionais e internacionais do setor energético - está numa corrida contra o tempo, para encontrar alternativas energéticas. Até 2030, a empresa, liderada por Andy Brown, tem como objetivos reduzir as emissões absolutas das operações em 40%, o Índice de Intensidade de Carbono (baseado na produção) em 40% e o Índice de Intensidade de Carbono (baseado nas vendas) em 20%. Ora, a ferramenta mais importante deste sprint de uma década é a inovação - nos recursos, nas tecnologias e nos processos produtivos.

Há dois anos, pelo menos, que a petrolífera trabalha na consolidação de uma "fábrica" de inovação para acelerar a transição energética e aumentar a aposta nas energias limpas. Daí o lançamento da Upcoming Energies, desenvolvida pela equipa de inovação da Galp, que é liderada por Ana Casaca. A empresa carrega no acelerador da "regeneração" da atividade.

A Upcoming Energies tem alocado um orçamento de 180 milhões de euros para, até 2025, encontrar soluções na área da tecnologia mais verde. Isto, através de uma plataforma de investigação, desenvolvimento e inovação (fórmula I&D+I), assente em objetivos, programas, projetos materializados com startups, fornecedores, universidades e parceiros, bem como com novos stakeholders que venham a integrar o ecossistema de inovação no setor energético.

"Aquilo que vamos fazer é apoiar quem nos desafia a encontrar um ecossistema que permita validar e escalar soluções na área da tecnologia verde, na área da mobilidade elétrica, na área das renováveis, na área do solar, hidrogénio, baterias [de lítio] e afins [já a partir de 2022]", afirmou a diretora de Inovação, Ana Casaca, ao Dinheiro Vivo.

"Isto é uma plataforma de inovação aberta [para futuro sustentável do setor energético]", acrescentou. A Upcoming Energies foi lançada para o ecossistema português e brasileiro, abrindo portas a futuros projetos da rede da Galp em dez países.

A ideia desta "fábrica" é materializar uma plataforma colaborativa. Há que "procurar soluções e desafios para investir de uma forma colaborativa", a fim de garantir que o "caminho" para a neutralidade carbónica é "feito de uma forma mais ágil e rápida", segundo Ana Casaca.

"O que nós queremos é ter uma porta aberta à comunidade exterior para que, no fundo, nos desafie a criarmos conjunta e colaborativamente soluções que respondem aos desafios que temos para tornar o mundo descarbonizado até 2050", detalhou Ana Casaca.

Os interessados em apresentar novas soluções energéticas à Galp apenas têm de contactar a plataforma Upcoming Energies ou alguém da equipa de inovação. Tudo para a empresa conseguir "validar e encontrar a infraestrutura, as pessoas, o investimento possível e escalar, percebendo se a solução [proposta] encontrada é possível - ou não".

Aquando da apresentação da Upcoming Energies, que decorreu logo no segundo dia da Web Summit, numa cerimónia à margem da feira tecnológica, o CEO da Galp, Andy Brown foi claro: "O carvão claramente precisa de deixar de fazer parte da equação".

Segundo Brown é "crucial" que o sistema energético mude, de preferência "em tempo útil". Qual o caminho? "Precisamos de inovação, digitalização e de transição energética", asseverou. Novas soluções são necessárias e a Galp sabe disso, daí a aposta numa nova "arquitetura" energética, mas também de inovação. O gestor da petrolífera mostrou-se convicto que desta forma se pode minimizar a dependência das energias fósseis, contribuindo para os preços energéticos não se elevarem como agora, e se corresponda às exigências ambientais e climáticas.