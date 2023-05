Galp alerta que carga fiscal pode travar projetos em Sines

O presidente executivo da Galp, Filipe Silva.

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Maio, 2023 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente executivo da Galp, Filipe Silva, alertou esta sexta-feira que o regime fiscal a que a empresa está sujeita em Portugal pode ser um obstáculo para avançar com grandes projetos, como os que estão previstos em Sines.

"Quanto ao projeto de Sines nós estamos prontos para avançar, [...] mas há questões regulatórias e também o regime fiscal que precisa de ser clarificado. A Galp tem sido taxada a 64% em Portugal, com este nível de impostos os projetos simplesmente não avançam, precisamos de um ambiente que permita tomar decisões tão importantes como estas", afirmou Filipe Silva, numa conferência com analistas financeiros para apresentar os resultados do primeiro trimestre.

A petrolífera reportou um lucro de 250 milhões de euros naquele período, mais 62% do que no ano passado.

A Galp apresentou dois projetos para produzir biocombustíveis avançados e hidrogénio verde em Sines, onde tem uma refinaria, no valor de 486 milhões de euros, e que fazem parte do plano para atingir a neutralidade carbónica até 2050.

Questionado sobre o negócio no Brasil, onde o Governo decidiu aplicar, em fevereiro, um imposto temporário sobre a exportação de petróleo e que está a ser contestado em tribunal por um grupo de petrolíferas, incluindo a Galp, Filipe Silva disse que o ministro brasileiro das Finanças, Fernando Haddad, garantiu que o imposto tem validade até final de junho.

Segundo o presidente executivo, foi transmitida ao ministro a importância da "credibilidade" num país que "necessita de atrair tanto investimento".

Filipe Silva disse ainda que a China se tornou um grande concorrente no mercado de combustíveis, uma vez que aumentou a importação de matéria-prima russa, desde o início da invasão da Ucrânia.

"Vemos uma quantidade de significativa de matéria-prima russa, mesmo vindo de países que não têm sanções, mas que encontram uma forma de introduzir as moléculas no nosso mercado", afirmou Filipe Silva.