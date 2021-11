Galp apoia programas do Apps for Good e da Casa do Impacto

Galp © Global Imagens

A Galp anunciou na Web Summit parcerias com o Apps for Good e com a Casa de Impacto, apoiando os dois programas de inovação social que pretende capacitar as comunidades para a resposta à emergência climática. A empresa liderada por Andy Brown vai investir 180 milhões, até 2025, num programa de inovação para alavancar neutralidade carbónica.

O Apps for Good é um programa educativo tecnológico implementado e operacionalizado pelo CDI Portugal, organização não governamental de inclusão social e inovação digital. A parceria com a Galp vai permitir a implementação simultânea, em Portugal e no Reino Unido, de um novo curso, sob a designação Climate Change and Wellbeing, e que pretende "valorizar e alavancar comportamentos e atitudes mais sustentáveis" nos mais novos. O curso inclui também formação de professores sobre práticas educativas inovadoras e tópicos emergentes.

"São os jovens que têm a criatividade e a energia necessárias para fazer a diferença, por isso, queremos armá-los com as ferramentas e o apoio que necessitam para moldarem o futuro e proteger o nosso planeta, utilizando a inovação tecnológica que, só empresas como a Galp, profundamente alinhadas com este tema, podem facilitar", afirma, citado em comunicado, o diretor-executivo do CDI Portugal, João Baracho.

A Galp será ainda parceira da 8º Edição do Apps for Good, que já impactou, a nível global, cerca de 26.300 alunos e 1.100 professores de 710 escolas. As inscrições estão já abertas.

Quanto à parceria com a Casa de Impacto, plataforma de inovação e de empreendedorismo social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) que trabalha com startups e projetos de impacto social ou ambiental, será feita através da participação no programa de aceleração Triggers, que pretende estimular novas ideias de impacto ambiental e ajudar a transformá-las em "soluções viáveis e financeiramente sustentáveis".

O programa vai decorrer no primeiro semestre de 2022 e "acelerar gratuitamente" até 25 equipas que revelem "motivação e competências" para o empreendedorismo de impacto focado na sustentabilidade ambiental do planeta.

"A ponte com empresas globais parceiras do programa vai facilitar a implementação dos negócios pela partilha de conhecimento e sinergias intersetoriais entre entidades públicas, privadas, sociais e empreendedores. Os empreendedores terão acesso a uma pool de players e ferramentas que lhes vai permitir desenvolver as suas soluções inovadoras para a neutralidade carbónica em 2050, tão imperativa para regular o desequilíbrio ambiental", refere a diretora da Casa do Impacto, Inês Sequeira.

Já a reponsável de inovação da Galp, Ana Casaca, diz que a empresa "tem como propósito contribuir para uma transição energética sustentável, trabalhando com todos os stakeholders de forma colaborativa neste movimento global, onde o desenvolvimento de projetos sustentáveis é estruturante para o sucesso de uma transição climática justa e humana".