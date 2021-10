Galp apresenta lucros de 327 milhões de euros até setembro

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

A Galp regressou aos lucros nos primeiros nove meses deste ano. A energética apresentou um resultado positivo de 327 milhões de euros entre janeiro e setembro, o que compara com os prejuízos de 45 milhões de euros verificados no mesmo período de 2020. A forte subida do negócio de exploração e produção de petróleo e gás natural (upstream) justifica a melhoria do desempenho da companhia, segundo a informação divulgada nesta segunda-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O negócio de upstream contribuiu com 1,428 mil milhões de euros para as contas da Galp, mais 80% do que em igual período do ano passado, apesar de a produção média ter descido 4% para 127,3 mil toneladas de barris por dia até setembro devido a restrições operacionais. A subida do preço do petróleo nos mercados internacionais acabou por anular este efeito.

As operações comerciais contribuíram com 229 milhões de euros para o resultado até setembro, menos 10% em comparação com 2020. Apesar de as vendas de produtos petrolíferos e de eletricidade terem aumentado 4% e 25%, respetivamente, houve uma "maior contribuição de segmentos de maior valor" até setembro de 2020, o que explica a diminuição das receitas.

O negócio industrial e de gestão de energia teve uma diminuição dos resultados de 38%, para 60 milhões de euros, muito por culpa da descida de 14% das vendas de eletricidade da cogeração. Mesmo sem contar com o desempenho da refinaria de Matosinhos, as matérias-primas processadas foram de 63,3 toneladas de barris de petróleo por dia, menos 1% do que até setembro de 2020.