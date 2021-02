Galp com prejuízos de 42 milhões de euros em 2020

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

A Galp fecho o exercício de 2020 com prejuízos de 42 milhões de euros, que comparam com os lucros de 560 milhões registados no ano anterior. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa destaca que os resultados refletem os "desafios sem precedentes" criados pela pandemia global da covid-19 e pelas medidas tomadas para lhe fazer face. A proposta de dividendos a apresentar à assembleia geral prevê o pagamento de um valor líquido por ação de 0,35 euros, que representa, destaca a administração da Galp, "uma redução de 50% face ao ano anterior, refletindo os impactos resultantes das condições adversas do mercado".

O cash flow das atividades operacionais (CFFO) foi de 1,025 mil milhões de euros, o que representa uma quebra homóloga de 46%. Já o EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 34% para 1,570 mil milhões. Já o free cash flow (CFC) caiu 95% para 42 milhões de euros. Havia sido de 922 milhões em 2019.

O investimento líquido da empresa agora liderada por Andy Brown foi de 830 milhões de euros, que incluem os 325 milhões pagos à ACS pela aquisição de parques solares em Espanha. O segmento de Renováveis & Novos Negócios foi responsável por 39% do investimento realizado e Upstream, a unidade de produção e exploração de petróleo, por 36%.

Por fim, a dívida líquida cresceu 44% para 2,066 mil milhões de euros, um valor que inclui os 544 milhões de dividendos pagos em 2020, bem como 129 milhões de euros de "outros efeitos", maioritariamente relacionados com a desvalorização do dólar e do real, a moeda brasileira.

Sublinha a petrolifera no comunicado ao mercado que FCF teria sido de 410 milhões de euros e a dívida líquida de 1,698 mil milhões se consideradas as receitas da venda da participação na GGND - Galp Gás Natural Distribuição, SA, acordada em outubro, por 368 milhões, e que aguarda as aprovações regulatórias necessárias.

Quanto ao outlook para 2021, a Galp dá conta que reviu as suas previsões, "incorporando maior prudência" no que respeita à evolução da envolvente macro e dos seus potenciais efeitos nas operações e resultados da empresa. Assim, espera ter uma produção diária de 125 a 135 mil barris, com a utilização de crude na refinaria de SInes a situar-se nos 90%. As vendas de produtos petrolíferos a clientes diretos deverão situar-se nos sete a oito milhões de toneladas, enquanto as vendas de gás natural e eletricidade a clientes diretos estimadas são de 26 a 27 Terawatt-hora (TWh).

Em termos financeiros, a companhia prevê um EBITDA ajustado de 1,6 a 1,8 mil milhões de euros, com o cash flow das atividades operacionais a situar-se entre os 1,3 a 1,5 mil milhões. O investimento líquido não deverá ir além dos 700 milhões de euros, verba que considera desinvestimentos, incluindo os 368 milhões relativos à venda da participação da GGND, que deverão ser recebidos no primeiro trimestre.

O comunicado enviado à CMVM inclui, ainda, uma curta mensagem do novo CEO da companhia, que substituiu Carlos Gomes da Silva no início de fevereiro. Andy Brown diz-se "entusiasmado" por trabalhar no desenvolvimento de uma empresa integrada de energia "mais eficiente e sustentável, capaz de prosperar na transição energética e, simultaneamente, assegurar uma proposta de valor competitiva para todos os seus stakeholders".