Galp com quebra de 25% nas vendas de produtos petrolíferos no primeiro trimestre

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

As vendas de produtos petrolíferos da Galp a clientes caíram 25% no primeiro trimestre do ano, para 1,3 milhões de toneladas. Igual tendência no gás natural, cuja venda a clientes registou uma quebra de 26%, para 4,9 TWh. Em contrapartida, no segmento da eletricidade a empresa registou um aumento homólogo de 6%, num total de 1 TWh. Na comparação com o trimestre anterior, as quebras são de 12% nos combustíveis e de 16% no gás, enquanto a eletricidade subiu 8%.

Estes são dados provisórios do Trading Update relativo ao primeiro trimestre, sendo que os resultados trimestrais só serão conhecidos a 26 de abril. No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que "os volumes de vendas foram impactados pela diminuição da procura na Península Ibérica, fruto das medidas de confinamento derivadas da circunstância pandémica".

Também a produção caiu, cerca de 5% para 123,5 mil barris de petróleo por dia, em termos líquidos. Um valor que representa um crescimento de 2% face ao último trimestre de 2020. O volume total de matérias-primas processadas caiu 26% face ao período homólogo, enquanto a margem de refinação cresceu 9%. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a quebras nas matérias-primas processadas é de 16%, mas o aumento da margem de refinação é de 31% (de 1,6 para 2 dólares por barril).

Nas renováveis, negócio recente na Galp, a comparação é feita apenas com o último trimestre de 2020, e há um aumento da geração de energia renovável de 13% (de 170 para 191 GWh).