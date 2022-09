Galp e Repsol lançam desafio para captura e utilização de CO2 em Sines

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

A Repsol e a Galp lançam agora um desafio a empresários, empresas e centros de investigação para desenvolverem soluções inovadoras para a captura e utilização de carbono, de forma a serem desenvolvidas tecnologias para remoção de dióxido de carbono. O objetivo é que as soluções sejam aplicadas nas instalações industriais em Sines, revela o comunicado enviado às redações esta sexta-feira.

A captura e utilização de CO2 é uma ponte importante para a transição e utilização de um sistema energético mais sustentável. A partir desta captura, poderá criar-se novos produtos a partir de resíduos, como biocombustíveis ou combustíveis sintéticos, lê-se.

As candidaturas fecham dia 11 de novembro e até dia 25 de novembro o júri fará uma lista dos projetos "mais promissores". Os vencedores serão anunciados no início do mês de dezembro e quem ficar em primeiro lugar recebe um prémio de 50 mil euros, "que pode ser apoiado através de bolsas de investigação académica e outros financiamentos", conclui o comunicado.