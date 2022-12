Galp fecha acordo de 20 anos para compra de GNL norte-americano

© Global Imagens

A Galp Energia anunciou esta terça-feira um acordo com a NextDecade Corporation, uma exportadora norte-americana de gás natural liquefeito (GNL), que garante acesso a um milhão de toneladas por ano de GNL durante vinte anos. As entregas à Galp arrancam em 2027.

"A Galp assinou um acordo de compra e venda (SPA) de 20 anos com a NextDecade Corporation para aceder a um milhão de toneladas anuais de GNL norte-americano", lê-se no comunicado veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O GNL que será fornecido à Galp tem origem num empreendimento da NextDecade Corporation localizado em Rio Grande, Texas. De acordo com a Galp, o fornecimento assegurado de GNL "aumenta o acesso da Galp a volumes competitivos" da matéria-prima, "suplementando a oferta da Venture Global, que deve começar em 2023".

"Também vem adicionar mais flexibilidade e diversidade geográfica ao portfólio de fornecedores", sublinha a petrolífera.

Já em maio de 2018 a Galp tinha alcançado um acordo deste tipo para a aquisição de GNL, nomeadamente com a Venture Global. Esse acordo visava o fornecimento de GNL a partir do terminal de exportação de Calcasieu Pass, localizado em Cameron Parish no Estado norte-americano da Louisiana.