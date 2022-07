Galp Gás Natural Distribuição quer acelerar injeção de biometano na rede

Lisboa, 29/09/2019 - Gás Natural (João Silva / Global Imagens ) © João Silva/Global Imagen

O presidente da comissão executiva da GGND, antiga Galp Gás Natural Distribuição, defende que Portugal devia ser "mais ambicioso" na incorporação das metas de incorporação de gases renováveis, nomeadamente o biometano. Num encontro com jornalistas, Gabriel Sousa revelou ainda que já receberam mais de 70 pedidos de ligação à rede de distribuição de produtores de hidrogénio e biometano.

Na visão do gestor da empresa detida em 75% pela Allianz Capital Partners desde 2020, "o caminho que foi feito pelo sistema elétrico nos últimos 20 anos" para a descarbonização através da introdução de energias não poluentes, "é o caminho que temos de fazer no gás".

Um trajeto que Portugal poderá começar a seguir quando quiser. "A tecnologia está madura, temos é de pôr o pé no acelerador", disse referindo-se ao biometano, gás renovável que pode ser produzido a partir de resíduos, por exemplo. O gestor explicou que o biometano é similar ao gás natural podendo, por isso, ser desenvolvido e injetado nas redes de forma mais célere do que o hidrogénio verde que ainda está numa fase embrionária de forma a acelerar a descarbonização do setor.

Além disso, há já 70 instalações em Portugal que produzem biogás para gerar eletricidade, enquanto os eletrolisadores (para produzir hidrogénio verde) estão com tempos de entrega demorados, de um ano a um ano e meio. "As estações de tratamento de biometano demoram umas seis semanas a ser entregues", apontou, relembrando que na próxima semana a Dourogás vai inaugurar uma unidade em Mirandela para injetar gás 100% renovável na rede.

Outra das vantagens apontadas por Gabriel Sousa em acelerar a aposta na introdução do biometano versus o hidrogénio verde é o facto de os equipamentos, como os esquentadores, já estarem aptos para este gás renovável, uma vez que é similar ao gás natural. Ao passo que para o hidrogénio verde os equipamentos ainda estão a ser desenvolvidos.

GGND tem 70 pedidos de injeção de hidrogénio e biometano na rede

No plano económico, o CEO da GGND garante que o biometano também faz sentido, explicando que este gás renovável hoje está com um custo entre 60 a 80 euros, quase metade da cotação do gás natural que tem disparado devido à guerra na Ucrânia.

Para provar o interesse do setor em apostas da descarbonização, Gabriel Sousa revelou que a GGND, o maior operador da rede de distribuição de gás em Portugal com presença em 102 concelhos, recebeu mais de 70 pedidos de injeção de hidrogénio e biometano na rede. Destes, três estão numa fase mais avançada, devendo arrancar a produção no prazo de um ano.

Durante o encontro com jornalistas, o responsável revelou ainda que apesar do "core" da empresa continuar a ser o segmento de distribuição, área regulada, a empresa poderá vir a participar em projetos da área da produção de gases renováveis no futuro. E deu como exemplo o projeto que tem em curso no Seixal onde já está a produzir hidrogénio verde. O objectivo é começar com a incorporação de 2% e no prazo de dois anos alargar até 20%.

Gabriel Sousa adiantou ainda que a GGND tem nos planos a expansão a sete novos concelhos até 2027, num investimento que vai abranger até 90 clientes industriais. Nos planos da empresa também está a alteração da sua identidade, adotando uma nova designação, de forma evitar confusão na associação à Galp que em 2020 vendeu 75% dos 77,5% da sua participação à Allianz Capital Partners. O restante capital da GGND, que detém nove empresas regionais, entre as quais a Lisboagás, está distribuído pela Marubeni (22,5%). A Galp, através da Petrogal, mantém 2,5%.