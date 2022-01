Galp incluída no índice Bloomberg para a Igualdade de Género de 2022

Andy Brown, CEO da Galp © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Janeiro, 2022 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Galp anunciou ser uma das 418 empresas de 45 países e regiões no Bloomberg 2022 Gender-Equality Index (GEI), um índice que reflete a prestação de informação transparente sobre as práticas e políticas de igualdade de género.

Ponderado pela capitalização de mercado, este índice mede a igualdade de género através de cinco pilares: liderança feminina e cadeia de talentos, igualdade de remuneração e paridade salarial, cultura inclusiva, prevenção do assédio sexual e marca pró-feminina, avança a Galp em comunicado.

As empresas representadas no índice são provenientes de setores incluindo o financeiro, tecnológico e "utilities".

"Num mundo tão dinâmico e em permanente mudança, é essencial para o sucesso que as empresas acolham a diversidade, e em particular a igualdade de género," afirma o presidente executivo (CEO) da Galp, Andy Brown, citado no comunicado. "Estamos determinados a melhorar continuamente e o ​​​​​​​GEI permite-nos acompanhar o progresso que fazemos e prestar contas por ele," acrescenta.