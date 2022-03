Galp investe mais de 2,5 milhões em oferta de garrafas de gás a mais de 80 mil famílias

Galp oferece garrafas de gás a mais de 80 mil famílias © DR

A Galp avança com pacote de apoios energéticos que vai permitir a 80 mil famílias o acesso a uma garrafa de gás e dará às corporações de bombeiros um desconto adicional de dez cêntimos por litro em postos de abastecimento Galp. A empresa investiu mais de 2,5 milhões de euros para implementar esta iniciativa.

O objetivo é aliviar o esforço das famílias de menores rendimentos e apoiar as corporações de bombeiros.

Este apoio, que entra em vigor a 5 de abril, estará disponível até 30 de abril. A oferta das garrafas de gás é articulada com a Entreajuda, rede de apoios a instituições de solidariedade e a Rede de Emergência Alimentar, que abrange Portugal continental e ilhas, ficando acessível mediante o envio de códigos promocionais para as famílias que são indicadas por esta rede.

Estima-se que a iniciativa beneficie cerca de 240 mil pessoas e que para a implementação da oferta é necessário o envolvimento de mais de 175 revendedores da rede Galp, que garantem a cobertura nacional.

O apoio às corporações de bombeiros foi desenvolvido em articulação com a Liga dos Bombeiros Portugueses e estará acessível a todas as corporações de 1 de abril até 15 de maio. Este desconto de 10 cêntimos por litro adicionais nos abastecimentos em postos Galp procura responder aos apelos dos bombeiros face aos constrangimentos que a subida do preço do combustível está a provocar. O desconto adicional acumula automaticamente com o que a Galp já atribui às corporações de bombeiros, com o cartão Galp Frota Business.

Esta é uma segunda vaga de apoios que entra em vigor depois de a Galp ter anunciado um primeiro pacote de iniciativas para apoiar os refugiados ucranianos. Nesse sentido, a Galp reservou 6,5 milhões de euros para aplicar em iniciativas próprias, ou no apoio a ações humanitárias conjuntas.