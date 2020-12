Galp lança primeiro carregador ultra rápido em Portugal

Carregadores ultra rápidos da Galp têm potência máxima de 160 kw. © Fotografia cedida pela Galp

Dinheiro Vivo 11 Dezembro, 2020 • 21:01

A Galp lançou esta sexta-feira o seu primeiro carregador ultra rápido em Portugal. Oeiras é o primeiro município a beneficiar desta solução da empresa portuguesa. Com uma potência de 160 kW, este carregador está instalado em Algés e poderá proporcionar 200 quilómetros de autonomia em 14 minutos nos carros com potência mais elevada.

Ao longo dos próximos meses, serão inaugurados mais de 20 pontos de carregamento rápidos e ultra rápidos em Oeiras. A nível nacional, a GalpElectric terá 800 pontos de carregamento até ao final do ano e mais de 1000 até ao final de 2021.

"A mobilidade elétrica é já uma realidade pelo que estamos focados em assegurar que os condutores têm as infraestruturas de que precisam para que esta opção se torne ainda mais viável, segura e confortável. Além do aumento do número de pontos de carregamento nos nossos postos, temos vindo a expandir para outros espaços que permitam uma maior proximidade e facilidade de acesso ao carregamento elétrico pelos nossos clientes", assinala a administradora da Galp Sofia Tenreiro, citada em comunicado de imprensa.

Sofia Tenreiro participou esta semana na conferência do 9.º aniversário do Dinheiro Vivo e falou sobre a aposta da Galp na mobilidade, que já representa 40% do orçamento da empresa.