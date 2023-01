Galp lidera sustentabilidade entre empresas do setor no 'Dow Jones Sustainability Indices'

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

A Galp liderava, no final de 2022, em termos de sustentabilidade, o 'Dow Jones Sustainability Indices, considerando as empresas do seu setor, anunciou a petrolífera.

Em comunicado, indicou que também entrou no grupo das empresas que lideram as práticas de proteção do clima, avaliadas pelo CDP - Disclosure Insight Action, e também foi distinguida pelo MSCI ESG Ratings como "um em apenas três atores integrados de petróleo e gás" com a classificação máxima AAA.

"Atravessamos um processo ambicioso de transformação numa empresa mais sustentável, empenhados em reforçar as nossas áreas de negócio de energias renováveis e de baixo teor de carbono, e focados na sustentabilidade de todas as nossas operações", afirmou, em comunicado, o presidente executivo da Galp, Filipe Silva.