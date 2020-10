Galp: Massachusetts Financial Services reforça posição para 5,02%

Sede da Galp nas torres de Lisboa © © Rodrigo Cabrita

A Galp Energia anunciou esta sexta-feira que a gestora de fundos norte-americana Massachusetts Financial ​​​​​​​Services Company (MSF) reforçou a sua posição no capital da petrolífera de 2,06% para 5,02%.

Num comunicado enviado ao mercado, a Galp explica que a operação ocorreu no dia 26 de outubro. A MSF tinha reforçado a sua posição para 2,06% em julho de 2019.

"A 29 de outubro de 2020, a Massachusetts Financial Services Company comunicou à empresa que, no dia 26 de outubro de 2020 aumentou a sua participação na Galp de 2,06% para 5,02%, acima do limite de 5%", refere a Galp no comunicado.