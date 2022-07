Galp paga 140 milhões por mais 25% da Titan e passa a controlar empresa

© LUSA

A Galp anunciou esta quinta-feira que pagou 140 milhões de euros por 24,99% da Titan, uma join venture criada em 2020 com o grupo espanhol ACS para desenvolver projetos de energia solar. Galp já detinha 75,01% e, desta forma, a petrolífera portuguesa passou a deter 100% da Titan e todo o portefólio solar da ACS.

Num comunicado veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Andy Brown dá conta que o negócio foi fechado com a Cobra, sociedade que detinha a posição do grupo ACS na Titan. Esta empresa registou um EBITDA (indicador da rentabilidade do negócio) de 200 milhões de euros, aproximadamente, nos últimos doze meses.

Para Georgios Papadimitriou, chief operations officer da Galp para a área das energias renováveis e novos negócios, este negócio cria "mais valor e oportunidades". Segundo este responsável, a Titan não só detém todo o portefólio da ACS como controla "uma parte significativa do portfólio de renováveis da Galp na Península Ibérica". "Conseguimos assegurar mais controlo e opções relacionadas com este desenvolvimento", afirma.

O portefólio da Titan inclui 1,15 gigawatt (GW) de parques fotovoltaicas já em operação e outros em diferentes fases de desenvolvimento, que representam mais cerca de 1,6 GW de capacidade a acumular até 2024. Estes parques localizam-se em Espanha.

"A ambição de geração de energia renovável da Galp é ter mais de 4 GW de capacidade operacional bruta até 2025 e 12 GW até 2030", conclui o comunicado enviado à CMVM.