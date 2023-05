Galp paga dividendo de 0,26 euros a partir de 23 de maio.

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Maio, 2023 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Galp já pagou 0,26 euros de um dividendo total de 0,52 euros por ação, sendo a restante parte liquidada a partir de 23 de maio, foi comunicado ao mercado esta quinta-feira.

"O restante valor do dividendo será pago a partir de 23 de maio", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os acionistas da Galp aprovaram, em assembleia-geral, o pagamento de um dividendo de 0,26 euros por ação, relativo a 2022.

A este soma-se um montante também de 0,26 euros por ação, pago a título de adiantamento, que perfaz um dividendo de 0,52 euros.

O agente pagador é o banco Santander Totta.

Na sessão da bolsa de Lisboa desta quinta-feira, as ações da Galp desceram 1,23% para 10,46 euros.