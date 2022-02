Andy Brown, CEO da Galp © Foto: Galp

A Galp fechou o ano de 2021 com um resultado líquido de 457 milhões de euros, recuperando dos prejuízos registados em 2020, comunicou a energética portuguesa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta segunda-feira. Além do regresso aos lucros, a empresa liderada por Andy Brown pretende pagar aos acionistas 50 cêntimos por ação pelo exercício de 2021.

[Em atualização]