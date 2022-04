Galp pede "paciência" na descontaminação dos solos da refinaria de Matosinhos

Refinaria de Matosinhos da Galp © Pedro Granadeiro/Global Imagens

O presidente executivo da Galp garante que a empresa está "determinada" em criar um hub de inovação na antiga refinaria da Petrogal, em Matosinhos, mas alerta que o processo de desmantelamento da unidade e de descontaminação dos solos vai levar anos. "Todos temos que ter muita paciência", diz Andy Brown.

"Estamos absolutamente determinados em fazer a coisa certa em Matosinhos para se criar este hub de inovação, mas preciso de avisar toda a gente que é preciso ter muita paciência. Temos um projeto muito grande de desmantelamento da refinaria em curso, um projeto de várias centenas de milhões de euros. Já fizemos as primeiras análises aos solos e estamos a fazer uma análise de risco para entendermos o que será preciso para assegurar a descontaminação daqueles solos", afirmou o CEO da Galp num encontro com jornalistas.

Andy Brown explica que este será um processo gradual e progressivo, o que implica que algumas zonas da antiga refinaria poderão vir a ser libertadas mais depressa do que outras. "Será um processo progressivo e que entrará pela próxima década até que esteja completo. Todos temos que ter muita paciência quanto ao tempo que vai levar ao nascimento do futuro hub de inovação que ali vai nascer e que é uma excelente oportunidade para o Porto e para Matosinhos", frisou, dando conta que a empresa contratou especialistas com experiência internacional na matéria para ajudar no processo de descontaminação.

"Estamos fortemente determinados a deixar ali um legado, mas isso vai levar centenas de milhões de euros de investimento e levar muito tempo. Estamos a fazer muitos progressos, mas leva tempo", sublinhou.

Recorde-se que o encerramento da refinaria de Matosinhos aconteceu em 2021 e que, em fevereiro, a Galp, a Câmara Municipal de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte assinaram um protocolo para a criação de uma 'cidade da inovação', ligada às "energias do futuro" e que poderá gerar 20 a 25 mil empregos diretos e indiretos em 10 anos. O projeto envolve, ainda, a Universidade do Porto.