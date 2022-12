Galp pretende distribuir 900 milhões aos acionistas pelos resultados de 2022

© Global Imagens

A Galp pretende distribuir cerca de 900 milhões de euros entre os acionistas em 2023 pelos resultados de 2022, noticia esta terça-feira o Observador, citando uma estimativa apresentada aos investidores a propósito dos resultados do terceiro trimestre.

O valor em causa representa um crescimento de mais de 50% face aos ganhos distribuídos aos acionistas relativos às contas de 2021 e tem como base a política de distribuição de até um terço dos meios libertos pela operação, de acordo com o mesmo jornal. Não obstante, a remuneração ao acionista poderá não ser tão elevada, tendo em conta a taxa extraordinária que será cobrada sobre as contas de 2022 e 2023, pelo menos, considerando a proposta do governo a ser debatida esta terça-feira.

A pensar na criação da tributação aos lucros extraordinários, refere o Observador, a compra de mais ações da petrolífera pode vir a ser vista como uma alternativa para os investidores buscarem mais ganhos. A empresa tem um programa de compra de ações próprias, que começou a ser executado este ano num investimento de 150 milhões de euros, que será reforçado no próximo ano para um patamar próximo dos 500 milhões de euros.