Galp prevê investir em média entre 800 e 1.000 milhões por ano até 2025

Galp © Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Junho, 2021 • 07:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Galp prevê investir em média entre 800 e 1.000 milhões de euros por ano até 2025, o que representa uma redução de cerca de 20% face ao plano anterior, anunciou a petrolífera esta quarta-feira.

Na atualização estratégica comunicado esta quarta-feira ao mercado, a Galp indica que o 'upstream' (exploração de petróleo e de gás) representa cerca de 40% do investimento líquido previsto do grupo, incorporando maioritariamente projetos já sancionados, incluindo o Bacalhau I, no pré-sal brasileiro, Bacia de Santos.

O investimento líquido médio de 800 e 1.000 milhões de euros por ano durante 2021-25, representa uma redução de cerca 20% em comparação com o plano anterior, com a previsão para 2021 mantida em entre 500 a 700 milhões de euros, informou a petrolífera liderada por Andy Brown.