Galp publica plano para a igualdade para o ano de 2022

A Galp publicou o seu plano para a igualdade para o ano de 2022, um documento em que dá conta das iniciativas implementadas para atingir a igualdade de género.

De acordo com o documento, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera, em cumprimento das obrigações determinadas às empresas cotadas em bolsa, "apresenta o seu plano para a igualdade para 2022, tendente a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens, promovendo a eliminação da discriminação em função do sexo e fomentando a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional".

O plano abrange a igualdade no acesso ao emprego, nas condições de trabalho e em termos remuneratórios, bem como a proteção na parentalidade, a conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar, a estratégia, missão e valores e formação inicial e contínua, neste âmbito.