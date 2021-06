Galp quer alocar 30% do investimento até 2025 às energias renováveis

Galp © Global Imagens

A Galp anunciou esta quarta-feira que as energias renováveis devem representar cerca de 30% do investimento líquido do grupo nos próximos cinco anos, com o objetivo de atingir uma capacidade de geração em operação superior a 4 GW até 2025.

Na atualização do plano estratégico hoje comunicado ao mercado, a petrolífera liderada por Andy Brown refere que as renováveis deverão representar cerca de 30% do investimento líquido do grupo, "refletindo as necessidades de capital próprio líquido para o desenvolvimento e expansão do portefólio".

O objetivo da petrolífera é atingir "uma capacidade bruta de geração de energia renovável em operação superior a 4 GW [gigawatts] até 2025 e cerca de 12 GW até 2030, dos quais a Galp espera manter uma participação de cerca 50%", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No dia em que apresenta a estratégia para os próximos cinco anos a analistas a investidores, a Galp explica que "este crescimento renovável está assente num modelo de negócios dinâmico e flexível para equilibrar risco e retornos, de acordo com diferentes tecnologias e geografias".

"A Galp manterá uma estrutura de capital alavancada, um modelo de parcerias e de rotação de ativos para suportar a criação de valor", indica a empresa que espera que o negócio das renováveis tenha 'free cash flow' positivo antes de 2030".

Já na anterior atualização, em outubro de 2019, a petrolífera, ainda sob a liderança de Carlos Gomes da Silva, previa destinar 40% do investimento anual de entre 1.000 e 1.200 milhões de euros a projetos de transição energética, e que incluía o reforço no gás natural.