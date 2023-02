Galp recompra 500 milhões em ações próprias para reduzir capital social

Filipe Silva é o CEO da Galp © Direitos Reservados

A Galp vai iniciar a recompra de 500 milhões de euros em ações, tendo em vista reduzir o capital social, uma operação que terá início esta quarta-feira, foi comunicado ao mercado.

"A Galp vai iniciar em 15 de fevereiro de 2023 uma recompra de ações, no valor de 500 milhões de euros, da Galp Energia SGPS, S.A. com o objetivo de reduzir o capital social", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este processo vai iniciar-se na quarta-feira e decorrerá ao longo do ano.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Galp recuaram 3,12% para 11,50 euros.