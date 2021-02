Galp reforça rede para ter mil carregadores no fim de 2021

Carregadores ultra rápidos da Galp têm potência máxima de 160 kw. © Fotografia cedida pela Galp

A Galp vai duplicar a rede de carregadores até ao final deste ano. A energética portuguesa, através da marca GalpElectric, pretende terminar 2021 com mais de mil tomadas para dar energia às baterias de carros elétricos e híbridos plug-in (com ficha de carregamento). Com um investimento de "vários milhões de euros", a Galp quer destacar-se como um dos principais operadores nacionais na mobilidade elétrica.

As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto - "com maior número de clientes" - serão as localizações que vão ter um maior reforço de carregadores normais (de 22 kW), rápidos (50 kW) e ultrarrápidos (acima dos 150 kW).

A Galp, no entanto, também vai apostar em novas localizações, como Funchal, Elvas, Guarda, Castelo Branco, Celorico da Beira, Montemor e Sines, adianta ao Dinheiro Vivo o responsável pela mobilidade elétrica, Rui Vieira.

Nestes concelhos, ainda são raros os carregadores acessíveis ao público. No final do ano passado, havia mais de 70 municípios que não tinham qualquer tomada para estes automóveis, segundo a Mobi.E, empresa pública que gere esta rede.

Os postos serão instalados tanto nas estações de abastecimento de combustível da Galp das autoestradas como também em centros urbanos. A empresa também tem apostado cada vez mais nas ruas, centros comerciais, parques de estacionamento e supermercados. Há ainda postos instalados em empresas mas sem acesso ao público.

No final do ano passado, a Galp tinha um total de 453 postos de carregamento, 65 dos quais para carga rápida. Um total de 495 carros poderia utilizar a rede da energética portuguesa, porque "a maior parte dos postos de carga rápido permite o carregamento simultâneo de dois veículos".

Estes postos permitiram mais de 120 mil carregamentos ao longo de 2020, que foram acionados por 15 mil cartões emitidos pela Galp, como comercializadora, através dos seus contratos para fornecimento de energia.

No primeiro mês deste ano entraram em funcionamento mais 25 carregadores de carga normal a nível nacional. Com um total de 478 postos, a empresa pode fornecer energia em simultâneo a 520 automóveis em todo o país. A rede da GalpElectric conta com dois operadores registados: a Galpgeste e a Galp Power.

Além da instalação de novos postos, o crescimento da Galp é feito à conta da vitória - repartida por três concorrentes - na concessão de 11 lotes, com 663 postos de carregamento normal da rede Mobi.E.

A empresa tem de reparar ou mesmo instalar perto de uma centena de estações, segundo informação do portal da associação de utilizadores de veículos elétricos (UVE). Estes postos são apenas de carregamento normal.

Avis, Arco de Valdevez, Borba, Freixo de Espanha à Cinta, Fundão, Mação, Monchique, Miranda do Douro, Mesão Frio, Nisa, Penacova, Ponte da Barca, Ribeira de Pena, Sertã e Terras de Bouro são alguns dos municípios que terão postos operados pela Galp e que pertenciam à fase-piloto da rede Mobi.E.

A empresa é ainda uma das quatro que estão envolvidas no projeto da Brisa para instalar, nas autoestradas, 82 carregadores rápidos e ultrarrápidos até ao final deste ano. Um carregador ultrarrápido conseguirá carregar uma bateria de 50 kW em cerca de sete minutos e meio.

Este tipo de postos foi estreado pela energética no final do ano passado em Oeiras, lançando a estratégia para chegar ao objetivo de ser líder da mobilidade elétrica em Portugal.