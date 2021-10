Galp reforça reservas de gás natural para o inverno

Andy Brown, CEO da Galp © Foto: Galp

A Galp está a reforçar as suas reservas de gás natural. A energética quer evitar falhas de abastecimento durante o inverno. Como o preço do gás natural tem subido nos mercados internacionais, a empresa está a gastar mais dinheiro com estas aquisições, refere a edição desta terça-feira do Jornal de Negócios.

"Estamos a tentar perceber, junto dos nossos principais fornecedores, se poderá haver desvios nas entregas planeadas, tendo em conta o custo de assegurar abastecimentos alternativos", adiantou o presidente executivo da Galp, Andy Brown, durante a conferência para analistas.

A empresa admite ainda estar a preparar "planos de contingência para mitigar potenciais falhas, que podem vir a ter impacto" nas suas operações e resultados. Perante os elevados preços do gás natural, Andy Brown referiu ainda que "substituir reservas e comprar novas pode ser muito caro", pelo que a empresa está "relutante em comprar novos volumes no mercado spot [mercado financeiro] aos preços de hoje".

Nos primeiros nove meses de 2021, a Galp registou lucros de 327 milhões de euros, por culpa da subida do preço do barril de petróleo. O desempenho compara com os prejuízos de 45 milhões de euros no período homólogo de 2020.