Galp sai das Torres de Lisboa e vai para Alcântara

A Galp está neste momento sediada nas Torres de Lisboa, em Benfica © DR

A Galp vai trocar as instalações das Torres de Lisboa, em Benfica, pelas do ALLO - Alcântara Lisbon Office, passando, assim, a ser vizinha da consultora EY, confirmou esta sexta-feira o Dinheiro Vivo depois de a notícia ter sido avançada pelo ECO.

A mudança da sede deverá acontecer no final de 2023 e a empresa vai ficar a pagar uma renda de cerca de cinco milhões de euros por ano.

A petrolífera vai ocupar uma "os sete pisos do edifício B do Alcântara Lisbon Offices através de um contrato de longa duração" que "foi pensado na ótica da cooperação, criatividade, agilidade e produtividade das equipas de trabalho", lê-se num comunicado publicado no site da Galp. "Esta transformação ocorrerá tendo por base a continuidade do modelo de trabalho híbrido, que a empresa tem já implementado desde o final de 2021", acrescenta o mesmo documento.

Para o CEO da Galp, Filipe Silva, "este novo espaço de trabalho irá fomentar a agilidade e o dinamismo das equipas". "Os espaços amplos e abertos vão inspirar e estimular um trabalho ágil entre equipas que é essencial para o futuro", defende.

Em matéria de sustentabilidade, o imóvel terá um certificado energético A, ambicionando alcançar também a certificação LEED e WELL Platinum. Os escritórios estarão equipados com painéis fotovoltaicos, um design open space que potencia a luz natural e diversas áreas de bem-estar para os colaboradores.

Entre janeiro e setembro de 2022, a Galp registou um aumento de 86% nos lucros, para 608 milhões de euros, impulsionado, sobretudo, pelo aumento dos preços do petróleo e do negócio de refinação.

Com a aprovação pelo Parlamento da nova taxa sobre os lucros excessivos proposta pelo governo, a petrolífera terá de entregar aos cofres do Estado 100 milhões de euros relativos ao exercício de 2022.