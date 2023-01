Galp Solar quer duplicar instalações de autoconsumo na Península Ibérica

© Direitos Reservados

A Galp Solar, a unidade de negócios da Galp especializada na instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo das famílias e empresas, fechou o ano de 2022 com 10 mil clientes em Portugal e Espanha, uma performance que se deveu "a uma aceleração das instalações nos últimos oito meses".

O número total de instalações realizadas pela Galp Solar evitou a emissão de 7.200 toneladas de CO2 e permitiu uma poupança anual agregada de 4,8 milhões aos consumidores, diz a empresa em comunicado. Para 2023, o objetivo é "duplicar o número de instalações na Península Ibérica", acrescenta.

E uma em cada cinco novas instalações realizadas o ano incluiu a adoção de uma bateria, " o que permite uma poupança média adicional de 267 euros por ano, por consumidor, proporcionando uma autonomia superior a 60% no consumo final".

"O aumento dos preços da energia representou um agravamento dos custos fixos do tecido produtivo e das famílias, o que fez com que o autoconsumo seja visto como uma oportunidade de reforço do compromisso de energia limpa através de uma gestão flexível, independente do sistema energético," refere o CEO da Galp Solar, Alfonso Ortal, citado no comunicado.

Já a casa-mae, a Galp, é o terceiro maior produtor de energia fotovoltaica na Península Ibérica, com uma capacidade instalada em funcionamento de 1,3 gigawatts e uma carteira de projetos em desenvolvimento em Portugal, Espanha e Brasil que totaliza 9,6 gigawatts.