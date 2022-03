Galp suspendeu todas as compras de petróleo com origem na Rússia

CEO da Galp, Andy Brown © LUSA

A Galp anunciou esta quarta-feira que decidiu suspender todas as compras de produtos petrolíferos com origem na Rússia, de acordo com uma nota veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Galp deplora os atos de agressão russos contra o povo da Ucrânia", assim começa a nota enviada ao regulador do mercado de capitais. Em jeito de reação, o conselho de administração da petrolífera portuguesa decidiu "suspender todas as novas compras de produtos petrolíferos provenientes da Rússia ou de empresas russas".

A empresa aproveita o comunicado para garantir que "não tem quaisquer joint-ventures com entidades russas". Mesmo assim, a energética liderada por Andy Brown garante que, também está em processo "de eliminação da exposição direta ou indireta a produtos petrolíferos ou originários da Rússia ou de empresas russas em contratos existentes".

A Galp revela que a medida poderá ter "impacto nas operações da refinaria de Sines", bem como no "contributo financeiro" daquela região para o grupo.

Não obstante, "a Galp continuará a assegurar o fornecimento de gás e combustíveis para o mercado português".

[Em atualização]