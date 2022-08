Galp também aumenta preços do gás em outubro

Galp também vai aumentar preço do gás natural © Filipe Amorim / Global Imagens

Depois da EDP Comercial ter declarado que irá aumentar o preço do gás natural em outubro, a Galp confirma ao Dinheiro Vivo que também irá proceder a um aumento, no mesmo mês, embora não indique o valor da subida. Uma informação que será divulgada em breve, esclarece a empresa. "Face à volatilidade do mercado e ao respetivo aumento do custo do gás, a Galp confirma que irá proceder a um aumento dos preços do gás em outubro num valor a indicar brevemente", declara a Galp.

A petrolífera contextualiza o aumento, remetendo para o facto do preço do gás natural ter ultrapassado nesta quarta-feira os 300 euros por megawatt/hora (MWh), um máximo desde o recorde histórico registado no início de março, no início da invasão russa da Ucrânia

Ainda no mês passado a Galp procedeu ao aumento do gás natural, para cerca de 3,60 euros para o escalão mais representativo. Na altura, a Galp justificou, à Lusa, o aumento para "refletir o aumento do custo de compra em linha com a evolução do produto no mercado internacional".

Nesta quarta-feira, a EDP anunciou um aumento médio de 30 euros mensais, na fatura do gás a partir de outubro. A empresa justifica este aumento "com a escalada de preços nos mercados internacionais", mas acrescenta que há um ano que os valores do seu gás não sofria atualizações.