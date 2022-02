Galp transforma antiga refinaria de Matosinhos em centro de inovação

Matosinhos, 22/12/2020 - Refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

A Galp vai transformar a antiga refinaria de Matosinhos em centro de inovação. A empresa energética assinou um protocolo de cooperação com a câmara de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). Parte dos terrenos vão servir para construir um polo universitário, segundo o acordo assinado nesta quarta-feira no auditório da CCDR-N, no Porto.

A empresa, para desenvolver este projeto, vai criar uma equipa de trabalho, que será liderada pela antiga secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann. A especialista em inovação e internacionalização vai coordenador a equipa que vai requalificar o antigo espaço industrial.

A equipa executiva do projeto irá atuar em conjunto com representantes da Galp, município de Matosinhos e CCDR-N e será constituída por profissionais da área do planeamento urbanístico, paisagístico e ambientais, financeira e da área das engenharias.

O centro de inovação poderá permitir criar 20 mil a 25 mil novos postos de trabalho no prazo de 10 anos, refere o protocolo de inovação.

O encerramento da antiga refinaria de Matosinhos foi anunciado em 21 de dezembro de 2020.