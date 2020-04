Galp reduz despesas operacionais e de investimento em 500 milhões por ano

A Galp Energia informou o mercado esta manhã que, face à quebra na procura por produtos petrolíferos, gerada pela pandemia de covid-19, pretende reduzir em mais de 500 milhões de euros as suas despesas de investimento e operacionais tanto neste ano como no próximo.

“Considerando a queda acentuada da procura e dos preços dos produtos petrolíferos, a Galp encontra-se a desenvolver ações com vista a reduzir significativamente as despesas nos próximos trimestres”, indica a empresa numa trading update, presente no site da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

“Algumas iniciativas estão já em curso, sendo outras implementadas de acordo com a evolução do mercado. Comparando com a guidance publicada anteriormente, é agora esperado que as despesas operacionais e de investimento (opex e capex) sejam reduzidas em mais de 500 milhões por ano durante 2020 e 2021″.

Na informação que presta ao mercado, a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva indica ainda que a produção de petróleo no primeiro trimestre de 2020 avançou 17% face aos primeiros três meses de 2019, com Angola a contribuir mais para este valor que o Brasil. Contudo, a margem de refinação da Galp recuou 19% de janeiro a março deste ano.

As vendas de produtos petrolíferos a clientes desceram 13% e as vendas de gás natural a clientes recuaram 24% no trimestre comparando com o período homólogo. Quanto à venda de eletricidade a clientes subiu 7%. A companhia explica que “a diminuição das vendas de produtos petrolíferos e gás natural refletem as condições do mercado verificadas a partir de março. Vendas de eletricidade suportadas no aumento do número de clientes na Península Ibérica”.

A Galp Energia apresenta os resultados relativos ao primeiro trimestre de 2020 no dia 27 de abril

(Notícia atualizada às 08:02)