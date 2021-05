Gama Leão: É mais fácil para o Novo Banco afundar uma empresa e "pedir o dinheiro aos contribuintes"

Lisboa- 26/04/2021- Entrevista com Ant—nio Ramalho, CEO do Novo Banco. Na imagem novos balc›es do Novo Banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

João Gama Leão, dono da Prebuild, acusou esta quinta-feira o Novo Banco de dificultar a salvação do seu grupo por saber que tem acesso a injeções de capital provenientes do Estado.

"(O Novo Banco) tem o cofre público", disse o empresário na sua audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"É mais fácil salvar esta empresa ou é mais fácil afundá-la de vez e pedir o dinheiro aos contribuintes", questionou.

Para Gama Leão, a resposta "é obvia". "Para o Novo Banco é muito mais fácil ter problemas do que ter vantagens. Ter problemas (...) no Novo Banco, hoje, é muito mais vantajoso porque vai buscar liquidez (às injeções de capital) com muito mais facilidade", disse aos deputados.

A Prebuild tornou-se num dos grandes devedores do Novo Banco, com dívidas superiores a 300 milhões de euros. O grupo acabou por ser alvo de dois PER (Processo Especial de Revitalização). Num dos PER, o Novo Banco concedeu um perdão de dívida de 90 milhões de euros e exigiu a entrega da empresa Aleluia Cerâmicas.

O empresário afirmou que Vítor Fernandes, atual 'chairman' do Banco de Fomento, foi o interlocutor do lado do Novo Banco nas negociações com a Prebuild, seis meses após a resolução do BES. Gama Leão acusou Vítor Fernandes de ser "um mercenário" que agiu "de má-fé". "Compensa esse tipo de atitudes porque hoje vai para presidente do Banco de Fomento", ironizou.

Gama Leão questionou ainda o interesse por detrás do Novo Banco de entregar a Aleluia a um fundo. "Toda essa manobra do Novo Banco foi para servir esse fundo", afirmou, sem especificiar o nome do fundo em questão.

Gama Leão explicou que a dívida da Prebuild foi contraída através da compra de empresas para recuperar, as quais tinham uma "grande exposição bancária". O empresário insistiu que, até agosto de 2014, altura em que caiu o BES, o seu grupo não tinha qualquer empréstimo em situação de incumprimento no banco.