Gama Leão: "Não aceito que me comparem com esta elite podre que tem vindo cá"

Lisboa- 26/04/2021- Entrevista com Ant—nio Ramalho, CEO do Novo Banco. Na imagem novos balc›es do Novo Banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

João Gama Leão, dono da Prebuild, rejeita ser comparado a outros grandes devedores do Novo Banco, defendendo que os créditos que contraiu junto do banco no tempo do BES serviram para investir em negócios e expandir o seu grupo.

O empresário está esta quinta-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Tenho visto as audições de grandes devedores. Aceito o rótulo de grande devedor. Não aceito que me comparem com esta elite podre que tem vindo cá. Essa gente endividou-se para comprar ações, para fazer tudo, para manipular o mercado, para servir o Dr. Ricardo Salgado", afirmou Gama Leão aos deputados.

"Eu endividei-me para recuperar empresas, para expandir negócios, para internacionalizar empresas portuguesas. Por isso, com certeza tenho esse rótulo de grande devedor mas não gostava de ficar para a história com rótulo igual a essas empresas que vieram cá e outras que virão", adiantou.

O grupo Prebuild deixou uma dívida superior a 300 milhões de euros junto do Novo Banco.

Gama Leão afirmou também que o seu "património pessoal foi todo entregue" para "salvar a operação".

Segundo Gama Leão, só começou a "trabalhar com o BES" em 2010. Disse que em agosto de 2014 o seu grupo estava a investir na sua expansão e sofreu de falta de liquidez devido ao facto de o Novo Banco ter levado meses a responder aos seus pedidos para reunir.

"É como um doente chegar ao hospital e dizer que tem falta de ar. Em agosto (de 2014) começamos a ter falta de ar. E o Novo Banco, o que fez, foi dizer: vai para casa que não precisas de medicação. Ficámos sem liquidez", afirmou.

