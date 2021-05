Gama Leão: "Não fui eu que peguei num problema de larápios" e o mandei "para os contribuintes"

Lisboa- 26/04/2021- Entrevista com Ant—nio Ramalho, CEO do Novo Banco. Na imagem novos balc›es do Novo Banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

João Gama Leão, dono da Prebuild, assume que é um dos grandes devedores do Novo Banco mas rejeita responsabilidades pela queda do seu grupo.

O empresário está esta quinta-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

O grupo Prebuild deixou uma dívida superior a 300 milhões de euros junto do Novo Banco.

Gama Leão afirmou aos deputados que, quando o BES foi alvo da medida de resolução, em agosto de 2014, não tinha dívidas em incumprimento no banco. "Quando caiu o Grupo Espírito Santo, o meu default era zero", disse.

"Eu não trago dividas de não sei quantos anos, renovadas com fantasias", adiantou, frisando que os empréstimos que contraiu junto do BES eram recentes e destinados a investir em empresas. Também afastou culpas na queda da Prebuild. "A queda do meu grupo ... aí eu desconfio da minha responsabilidade", indicou.

"Não fui eu que peguei num assalto do BES e transformei num problema público", disse ainda.

"E não fui eu que peguei num problema de larápios, mudei o rei, e agora mando o problema para os contribuintes", declarou.

Gama Leão disse ser uma "vítima do GES e do Novo Banco". "O interesse desta comissão é defender o interesse público mas não confunda interesse público com interesses do Novo Banco. O Novo Banco tem interesses que não são públicos", referiu na audição.

O grupo Prebuild acabou por ser alvo de dois PER (Processo Especial de Revitalização).

