Gamalife anunciou parceria com a Goldman Sachs para gestão de ativos em Itália

A GamaLife firmou um acordo de parceria com a Goldman Sachs Asset Management para "administrar a maioria dos ativos" da companhia de seguros em Itália, anunciou a empresa.

Em comunicado, a companhia seguradora destaca que a parceria permitirá à GamaLife fornecer "uma ampla gama de soluções de investimento para clientes e distribuidores, aproveitando a força, profundidade e amplitude da experiência e recursos de investimento que a Goldman Sachs pode oferecer". Acrescenta ainda que as duas empresas "identificaram futuras áreas de cooperação estratégica que apoiarão o crescimento da GamaLife no mercado italiano", sem, no entanto, as especificar.

"Este anúncio confirma a nossa intenção de crescer no mercado italiano e de ser um player inovador no mercado de seguros", refere, citado no comunicado, o CEO da GamaLife, Matteo Castelvetri.

A Goldman Sachs Asset Management, uma das maiores gestoras de ativos de seguros não afiliadas do mundo, administra 390 mil milhões em ativos sob supervisão para mais de 200 clientes de seguros, dos quais mais de 125 mil milhões em ativos de contas gerais em nome de seguradoras da Europa, Médio Oriente e África.

Já a GamaLife era, no final de 2022, o terceiro maior grupo segurador em Portugal por ativos, com 9,4 mil milhões de euros sob gestão, 520 mil clientes e um rácio de solvabilidade de 199%.

A empresa assume-se como uma plataforma pan-europeia de seguros de vida e gestão de património, focada em inovação e sustentabilidade.