GamaLife conclui aquisição de unidade da Zurich em Itália

Matteo Castelvetri, CEO do Grupo GamaLife © DR

Dinheiro Vivo 01 Dezembro, 2022 • 19:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A GamaLife, plataforma europeia de gestão de seguros de vida e património com sede em Portugal, acaba de anunciar a conclusão da aquisição de uma unidade de negócio da Zurich Investments Life, incluindo uma carteira de apólices em vigor de seguro de vida e de pensões, em Itália.

Segundo avança em comunicado, a transação segue-se à receção de todas as aprovações regulamentares, incluindo a autorização para estabelecer uma sucursal operacionalmente independente da empresa em Itália.

"Consideramos estratégica a entrada no mercado de seguros vida italiano. É um mercado em que vemos oportunidades, particularmente em relação a produtos tradicionais ligados a fundos segregados, considerando as tendências atuais e em desenvolvimento nos mercados financeiros, e no segmento das pensões, tanto na fase de acumulação como na fase de anuidade", diz Matteo Castelvetri, CEO do Grupo GamaLife, em comunicado.

A seguradora adianta ainda que "a transação não altera as obrigações contratuais para com os clientes e distribuidores".