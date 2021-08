GamaLife passa de prejuízos a lucros de 37,5 ME no primeiro semestre

Matteo Castelvetri, CEO da GamaLife

A seguradora GamaLife obteve um lucro de 35,7 milhões de euros entre janeiro e junho deste ano, face a prejuízos de 50,3 milhões de euros no primeiro semestre do ano passado, refere a empresa em comunicado.

"Para este resultado verificaram-se, contudo, alguns fatores irrepetíveis", explicou o grupo, apontando "o movimento registado nas provisões para compromissos de taxa (Liability Adequacy Test), que atingiram um valor positivo de 20 milhões entre janeiro e junho deste ano, o que compara com um valor negativo de 37 milhões de euros no primeiro semestre de 2020".

De acordo com a empresa, antiga seguradora do Novo Banco, estas provisões "dependem das taxas de juro das obrigações do Estado Português e, por isso, criam volatilidade nas contas da empresa", sendo que "apesar de terem uma reduzida relevância na operação, fluxo de caixa ou solvência da GamaLife, estas têm um impacto contabilístico importante".

Paralelamente, a GamaLife fechou o primeiro semestre de 2021 "com uma produção total acumulada de 269 milhões de euros, o que representa uma subida de 88% face ao período homólogo", indicou o grupo, explicando que este crescimento é justificado sobretudo, "pela evolução da comercialização de produtos ligados a fundos de investimento".

A GamaLife indicou ainda que "manteve o 5.º lugar no 'ranking' das seguradoras em Portugal, com uma quota de mercado de 7,9%", destacando "os seguros ligados a fundos de investimento" onde a GamaLife triplicou "a sua quota de mercado, passando de 3,8% para 11,4%", segundo dados de maio da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

Paralelamente, nos primeiros seis meses de 2021 a seguradora "continuou a investir na sua operação, com o recrutamento de novos talentos, com a atualização dos sistemas de IT, e com as atividades relacionadas com a separação operacional do Novo Banco, o que resultou num aumento dos custos operacionais de 9%, para um total superior a 14 milhões de euros".

"A nossa parceria com o Novo Banco está a funcionar muito bem e os nossos colaboradores estão a fazer um tremendo esforço para apoiar os nossos clientes nestes tempos incertos, reforçando, assim, a nossa operação e fazendo da GamaLife uma empresa ágil e autónoma", afirmou Matteo Castelvetri, presidente executivo da GamaLife, citado na mesma nota.