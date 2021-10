Gap compra startup de inteligência artificial do portefólio da Sonae IM

Inteligência artificial © Unsplash

A Gap Inc., gigante norte-americana do setor do vestuário, comprou a CB4, uma empresa de desenvolvimento de software de inteligência artificial incluída na carteira de investimentos da Sonae IM.

O braço de investimento tecnológico do grupo multinacional Sonae participou na ronda de financiamento série B de 16 milhões de dólares, em 2019, ao lado de investidores de peso, como a Octupus Ventures, a Sequoia Capital e a Pereg Ventures.

O software desenvolvido pela CB4 utiliza machine learning e algoritmos avançados de inteligência artificial para "identificar a elevada procura de produtos específicos nas lojas", refere a Sonae IM, num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Explica que "quando um produto não consegue vender a níveis de procura previstos, a CB4 envia um alerta sobre o problema ao gestor de loja e sugere formas de o corrigir", o que "gera aumentos entre 0,5% e 2% em novas vendas líquidas", proporciona uma "melhor experiência do cliente e maior capacidade de encontrar produtos".

"A operação, liderada pelo departamento de crescimento estratégico da Gap Inc., surge no âmbito da estratégia da empresa de investir em tecnologia para impulsionar o crescimento e inovação que tenham impacto em todo o seu portefólio de marcas", adianta a Sonae IM no comunicado.

"A CB4, reconhecida pela CB Insights como sendo uma das 100 empresas de tecnologia aplicada ao retalho mais promissoras do mundo, em fevereiro de 2021, tem-se destacado por permitir apoiar novas vendas e garantir a satisfação de mais clientes. A equipa da CB4 será integrada no grupo", adianta.

Segundo a Sonae IM, a startup agora adquirida pela Gap Inc. atraiu o seu investimento "pelo potencial e impacto da tecnologia nos retalhistas".

"Enquanto investidores, esta operação é muito positiva, pois permite validar a nossa tese de investimento", afirma Eduardo Piedade, CEO da Sonae IM, citado no mesmo comunicado.

"Vimos potencial na equipa da CB4, na tecnologia disruptiva, e na abordagem inovadora a um problema muito relevante do setor do retalho. Acompanhámos de perto uma evolução substancial nos últimos dois anos, e ficamos orgulhosos por ver um dos principais retalhistas do mundo a desejar integrar esta solução no core do seu negócio", salienta.

O CEO da CB4, Yoni Benshaul, destaca que a inteligência artificial "da CB4 ajuda a aumentar as vendas e a melhorar as experiências dos clientes". "Ao juntarmo-nos à Gap Inc., estou entusiasmado por ver como a nossa equipa pode ter um impacto ainda mais amplo e profundo à escala global da empresa", refere o responsável da CB4 citado no comunicado.