Garcias Wine & Spirits reforça aposta a Norte com novo armazém em Vila de Conde

A Garcias Wine & Spirits, empresa familiar que se assume como líder de mercado na comercialização e distribuição de vinhos e bebidas espirituosas, fechou 2022 com um crescimento de vendas de 25% e ultrapassou a barreira mítica dos 100 milhões de euros. Este ano, o objetivo é crescer 15%. A empresa arrancou o ano a reforçar a presença a Norte, com a inauguração de um novo armazém logístico em Vila do Conde, que permitirá mais do que duplicar o número de postos de trabalho na região. Em Évora também há novas instalações, com armazém e loja, numa das principais artérias da cidade.

Eleita melhor distribuidor do ano, em 2022, pela Revista de Vinhos, a Garcias foi, já este ano, distinguida, pela mesma publicação, com o prémio de melhor garrafeira, atribuído à loja-boutique que abriu, no verão do ano passado, na Comporta. A empresa, criada em 1981 por João e Arnaldo Garcia, respetivamente avô e pai da atual CEO, Filipa Garcia, conta hoje com 11 delegações em todo o país, incluindo Madeira e Açores, sete das quais são complementadas com loja cash & carry. Tem ainda uma equipa de mais de 60 comerciais que cobrem todo o país, com elementos devidamente especializados no segmento HoReCa (hotelaria, restauração e cafés) e outros vocacionados para a grande distribuição.

No total, a Garcias Wine & Spirits é composta por 350 trabalhadores, que dão atenção aos 14 mil clientes ativos que tem em todo o país. Conta com uma frota própria de 250 viaturas, sendo que 75% delas são já elétricas.

Somos uma empresa familiar, este é o nosso projeto de vida. Há uma dedicação máxima, muita resiliência e espírito de sacrifício

Aliás, a sustentabilidade é uma das grandes preocupações da empresa, que se compromete a chegar a 2025 com 100% da sua frota comercial a ser totalmente elétrica. Pretende também dispor de painéis solares em todas as suas delegações e lojas, um investimento total da ordem dos 135 mil euros, que será co-financiado pelos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência. Os painéis solares são já uma realidade nas instalações da sede, em Alcochete, bem como na Madeira e em Algoz, no Algarve. A empresa pretende ainda reduzir o seu impacto ambiental, para metade, até 2025.

No ano passado, a Garcias foi responsável pela distribuição de mais de 32 milhões de garrafas do seu portefólio, com mais de 15 mil referências de empresas nacionais e multinacionais, como a Sogrape, Diageo, ou a LVMH, entre muitas outras. O cognac Hennessy, o vinho Petrvs, o champagne Möet & Chandon ou o gin Adamus são alguns dos produtos de luxo que representa, a par de bebidas mais soft, como as cervejas Sagres, Heineken ou Super Bock, a água tónica Schweppes ou a Red Bull. "Tem que ser um portefólio com uma abrangência muito grande porque tem que se adaptar tanto às tendências do mercado como aos vários canais de distribuição. Tanto fornecemos o snack-bar como os hotéis de 5 estrelas e os restaurantes com estrelas Michelin", diz Filipa Garcia. O segmento online, em que apostaram a partir de 2021, tem ainda um peso relativo pequeno, mas as vendas por este canal duplicaram no ano passado.

Sobre o investimento a Norte, Filipa Garcia reconhece que se trata da zona do país que mais contribui para a faturação da empresa, com um peso acima dos 20% nas vendas totais. "Sentíamos falta de ter uma logística mais próxima do cliente. Já tínhamos um armazém, desde 2010, mas era muito pequenino, com 500 metros quadrados, não dava vazão às solicitações do mercado. Para metermos mais elementos na equipa de vendas e para apostarmos mais naquela zona era fundamental conseguirmos ter uma rede de distribuição mais pulverizada", explica o responsável, dando conta que o novo armazém tem quase quatro mil metros quadrados e consegue armazenar perto de cinco mil paletes.

"É um espaço que já permite fazer crescer a equipa de vendas e, eventualmente, podermos vir a pensar numa loja a Norte, mas ainda está tudo em plano", sublinha.

Mas é na expansão das lojas que assentam os planos futuros da Garcias. "Em termos de bases logísticas sentimos que temos o país coberto. Acho que o projeto a desenvolver no futuro passa muito pela abertura de mais lojas em pontos estratégicos e, quem sabe, pela expansão do conceito de garrafeira que temos na Comporta a outros pontos de segmento alto do país, onde saibamos que há clientes para este de consumo de patamar mais elevado", sustenta Filipa Garcia.