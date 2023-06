Garland abre mais um centro logístico em Gaia

Dinheiro Vivo 20 Junho, 2023 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Garland abriu mais um centro logístico. O novo equipamento localiza-se em Gaia e perfaz o quarto centro logístico que o grupo abre no concelho e o terceiro no espaço de um ano.

O empreendimento, que tem uma área de 10500 m2 e 27 cais desnivelados, com capacidade para armazenar 15 mil paletes de carga, está localizado no Aguda Parque, em Arcozelo. Como explica a Garland em comunicado, este novo centro logístico é dedicado ao setor do retalho e tem já uma taxa ocupacional de 60%.

Para Ricardo Sousa Costa, membro da administração do Grupo e CEO da Garland Logistics, "este centro logístico vem reforçar a presença da Garland numa área logística estratégica do Grande Porto, no concelho de Gaia, onde a procura pelos nossos serviços tem sido contínua e onde já detemos cerca de 100 mil m2". E, frisa, que "a localização privilegiada junto a vias rodoviárias estruturantes do país e a relativa proximidade do porto marítimo e do aeroporto, para além da sua superior qualidade como infraestrutura logística, fazem com que este centro logístico seja mais uma unidade relevante para a oferta de serviços da Garland Logistics".

Recorde-se que a Garland Logistics faturou, em 2022, 21,4 milhões de euros, mais 54% que no ano anterior. E que desde 2019, a empresa tem vindo a registar um crescimento médio anual de 21%.

A Garland Logistics fechou o ano passado com cerca de 8.900.000 pickings (mais 14% que em 2021) e com 519 mil paletes armazenadas (mais 41% que em 2021).