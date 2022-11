Garland cresce 43% em volume de negócios no Reino Unido

Garland Transport Solutions, empresa portuguesa que disponibiliza soluções de transporte rodoviário, marítimo e aéreo do Grupo Garland © DR

A Garland Transport Solutions (GTS), empresa portuguesa líder em soluções de transporte rodoviário, marítimo, registou, nos primeiros oito meses do ano, um crescimento de 43% em volume de negócios no Reino Unido, face ao mesmo período de 2020. Comparativamente com os primeiros oito meses de 2021, registou um crescimento de 26%, avança a empresa em comunicado.

Com o início do Brexit, em janeiro de 2020, a transportadora preparou-se para se adaptar às mudanças impostas pelo Reino Unido. A Garland dispõe de armazéns alfandegados em Lisboa e na Maia, facilitando a importação ou exportação das cargas. Quase todos dos dias da semana, a empresa tem saídas de camiões para o Reino Unido.

A empresa de transporte tem "um importante apoio de um agente em solo britânico, um parceiro especializado em sistemas eletrónicos compatíveis com a alfândega do Reino Unido e que está encarregue de despachar envios para Portugal", lê-se na mesma nota. Este agente permite à companhia disponibilizar serviços regulares para os principais pontos industriais do Reino Unido como Londres, Birmingham, Bradford e Manchester.

Segundo o administrador da área de transportes da Garland, Giles Dawson, "no princípio, existiram dificuldades para importadores, exportadores e entidades alfandegárias se prepararem para uma transição [do Brexit]". "Atualmente, os intervenientes estão adaptados aos procedimentos e aos movimentos entre os dois países", esclarece.

"O Brexit [gerou várias condicionantes] como o fim da livre circulação de pessoas, imposição de controlos aduaneiros e a limitação de serviços", conclui o comunicado.